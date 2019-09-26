Ofiste sağlığın 6 püf noktası

Uzun süre bilgisayar başında çalışıyor; çoğunlukla da omuzlarınız, kollarınız ve ellerinizin ağrısından duramıyorsunuz! Ülkemizde milyonlarca ofis çalışanının yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bu tarz ağrılardan, alabileceğiniz bazı basit tedbirlerle kurtulabilirsiniz...

Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, herkesi ofiste sağlık seferberliğine katılmaya çağırarak, "23-29 Eylül Ofiste Sağlık Farkındalık Haftası kapsamında; ofis çalışanlarında sık görülen omuz, kol ve el sorunlarında farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bu sorunlar çok daha ciddi bir hastalığa evrilmeden önlenebiliyor" dedi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, masa başında çalışırken alabileceğiniz 6 basit ama etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



ARKADAŞLARINIZI UYARIN



Ofis çalışanları birbirlerini uyarmalı, farkındalığı artıracak şekilde birbirlerini motive etmeliler. Çünkü emin olun iş arkadaşlarınız da sizin çektiğiniz ağrıları çekiyor.



GECE AĞRINIZ OLUYORSA HEKİME BAŞVURUN



Gün içinde çekilen ağrılar iş çıkışı veya tatil dönemlerinde rahatlayabiliyor. Çünkü soruna maruz kaldığınız süre bittiğinde eklemler, kaslar, tendonlar ve sinirler kendini toparlayabiliyor. Ancak ağrılarınız gece de devam ediyorsa vücudunuzun iyileştiremediği bir durum söz konusu olabilir. O sebeple omuz, kol ve ellerinizde gece ağrısı varsa mutlaka bir uzmana başvurun.



30 DAKİKADA BİR 3 DAKİKA DOLAŞIN



Hareketsiz kalmak hareket etmekten daha zordur. Çünkü hareketsiz kalmak için kaslarımızı devamlı kasılı tutmamız gerekir. O nedenle ofis çalışanları bütün gün oturduğu halde kronik yorgunluk çekerler. Omuz ve kolları sabit tutmak için bu bölgedeki kasların devamlı kasılı durması ise spazm ve ağrıyla sonuçlanacaktır.



OFİSTE OMUZLARINIZI GERİ ALIP DİK OTURUN



Özellikle uzun süre öne eğik çalışan kişilerin; hem kendilerini hem de kürek kemiklerini daha dik konumda tutmaları şart. Kürek kemiğinin öne doğru tutulması çevreleyen kasların uyumunu bozarak ağrıya neden oluyor. Dahası bu kasların uyumsuz çalışması uzun dönemde omuzda kas yırtığına yol açabiliyor. Omuzda kas yırtığı ise kendini gece ağrısı ve hareket kaybı ile gösteriyor. Bu nedenle kendi kendinize dik durmaya çalışın, dik durmayı tercih edin.



İLETİŞİM ARAÇLARINI GEREKSİZ KULLANMAYIN



Cep telefonunun amacı dışında ve aşırı kullanımı, iletişim için yazılı mesaj kanallarının tercih edilmesi, özellikle el ve ön kol bölgesi eklem ve kaslarda kronik ağrıya yol açıyor; bir anlamda onların kullanım ömrünü tüketiyor. Bu nedenle iletişim araçlarını günlük yaşantınızda gereksiz yere kullanmamaya çalışın.



BİLGİSAYAR EKRANINI GÖZ HİZANIZDA TUTUN



Bilgisayar ekranını göz hizanızda, klavyenizi kollarınız rahat pozisyonda olacak şekilde gövdenize yakın tutun. Klavyeye doğru uzanarak omuzlarınızı öne doğru açılandırmaktan kaçının. Klavye ve farenin kol eklemlerinizi bükük tutmayı engelleyecek mesafede olmasına özen gösterin. Dirsek ve el bileklerinin bükük durumda uzun süre kalması bu bölgelere komşu sinirleri sıkıştırarak ellerde uyuşma, ağrı ve güç kaybı ile sonuçlanabiliyor.