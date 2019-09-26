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Reflüde gıda seçimi önemli

Reflüde gıda seçimi önemli
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Mide içindeki asidin yemek borusuna kaçarak tahrişe ve buna bağlı şikayetlere yol açan hastalığa adı verildiğini dile getiren Dahiliye Uzmanı Dr. , "Reflünün belirtisi, karın üst kısmı veya göğüs bölgesinde oluşan yanma hissidir" dedi.

Mide içindeki asidin yemek borusuna kaçarak tahrişe ve buna bağlı şikayetlere yol açan hastalığa reflü adı verildiğini dile getiren Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Cömert, "Reflünün belirtisi, karın üst kısmı veya göğüs bölgesinde oluşan yanma hissidir" dedi. Reflü hastalığı tedavi edilmediğinde, yemek borusu kanserine dönüşebilecek sorunları ortaya çıkarabilir" şeklinde konuşan Cömert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Reflü hastaları az yağlı süt, narenciye dışındaki meyve suları, kafein içermeyen içecekler tüketmeli, yağlı hamur işlerinden uzak durmalı"

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