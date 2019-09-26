Yanıklara ballı tedavi

Bal, küçük yanık tedavilerinde sıklıkla tercih edilen bir antioksidandır. Bakteri ve mantar öldürücü özelliği sayesinde mikrop oluşumlarını önler ve ortadan kaldırır.

Bal, küçük yanık tedavilerinde sıklıkla tercih edilen bir antioksidandır. Bakteri ve mantar öldürücü özelliği sayesinde mikrop oluşumlarını önler ve ortadan kaldırır. Balı yanıklarınıza krem şeklinde uygulayabilirsiniz. Sürdüğünüz bölge üzerinde kaşıntı hissi varsa bir süre içerisinde bu kaşıntı hissinden bal sayesinde kurtulabilirsiniz.