Bu karışım yumurtalık kistini engelliyor!

Günümüzde birçok kadında yumurtalık kisti ortaya çıkıyor. Kısırlık, kanama, regl döngüsü bozukluğu veya kanser gibi başka sorunları önlemek için bu kistlerin yok edilmeleri büyük önem taşıyor. Şeker pancarı ve şeker pekmezi ile hazırlayacağınız karışım, sağlığınız açısından faydalı olacak hem de uzun dönemde bu kistlerin ciddi hastalıklara dönüşmesini engelleyecektir.

Günümüzde birçok kadında yumurtalık kisti ortaya çıkıyor. Kısırlık, kanama, regl döngüsü bozukluğu veya kanser gibi başka sorunları önlemek için bu kistlerin yok edilmeleri büyük önem taşıyor. Şeker pancarı ve şeker pekmezi ile hazırlayacağınız karışım, sağlığınız açısından faydalı olacak hem de uzun dönemde bu kistlerin ciddi hastalıklara dönüşmesini engelleyecektir. Bol miktarda amino asit ve linoleik asit içermesi nedeniyle şeker pekmezi, güçlü bir tümör karşıtı etkiye sahip. Şeker pancarının ise antioksidan, iltihap karşıtı ve hastalık önleyici bileşenleri bulunuyor. Peki, bu karışım nasıl yapılıyor?



MALZEMELER:

7 adet orta boy şeker pancarı

2 bardak şeker pekmezi



HAZIRLANIŞI:

Pancarları iyice yıkayın ve soyun. Sularını çıkarmak için onları blender'a atın ve liflerini süzün. İsterseniz içine 3 veya 4 adet şeker pancarı yaprağı da ekleyebilirsiniz. Pancar suyunu şeker pekmeziyle karıştırın ve bir kavanozun içine koyun. İçmeden önce iyice çalkalayın ve buzdolabında saklayın.