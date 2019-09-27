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sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı

Deprem sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı
Giriş Tarihi: 27.9.2019

'da dün saat 14:00’te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki , büyük korku ve panik yarattı. Deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medya hesaplarında paylaştı. İşte ünlülerin deprem tweet’leri...

BUSE TERİM
Öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. Bir kez daha gördük ki, maalesef depreme hiçbirimiz hazırlıklı değiliz. Umarım daha büyüğü yaşanmadan son bulur.

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