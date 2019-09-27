İstanbul'da dün saat 14:00’te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, büyük korku ve panik yarattı. Deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medya hesaplarında paylaştı. İşte ünlülerin deprem tweet’leri...
BUSE TERİM
Öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. Bir kez daha gördük ki, maalesef depreme hiçbirimiz hazırlıklı değiliz. Umarım daha büyüğü yaşanmadan son bulur.
Deprem sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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