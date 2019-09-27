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Podyumda ‘düello’

Podyumda ‘düello’
Giriş Tarihi: 27.9.2019

/ Kış 2019- 'Düello', önceki akşam 800 kişinin katılımıyla tanıtıldı. 40 yaşındaki Çağla Şıkel, defilede baş manken olarak çıktı ve genç meslektaşlarına adeta taş çıkarttı.

Cengiz Abazoğlu Sonbahar/ Kış 2019- 2020 Koleksiyonu 'Düello', önceki akşam 800 kişinin katılımıyla tanıtıldı. Çırağan Sarayı Balo Salonu'nda kurulan podyumda saman ve kurumuş yapraklarla bir western havası esti. 40 yaşındaki Çağla Şıkel, defilede baş manken olarak çıktı ve genç meslektaşlarına adeta taş çıkarttı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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