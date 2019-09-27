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Tam bir mikrop yuvası

Tam bir mikrop yuvası
Giriş Tarihi: 27.9.2019

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz, işimizi kolaylaştıran kesme tahtalarının sağlığımızı tehdit edebileceğini biliyor muydunuz? Ahşap kesme tahtaları, yüzeydeki bakterileri tahtanın içine doğru çeker. Tekrar kullanımında ise bu bakteriler içeride hapsolur.

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz, işimizi kolaylaştıran kesme tahtalarının sağlığımızı tehdit edebileceğini biliyor muydunuz? Ahşap kesme tahtaları, yüzeydeki bakterileri tahtanın içine doğru çeker. Tekrar kullanımında ise bu bakteriler içeride hapsolur.

PLASTİK OLANI KULLANMAYIN

Plastik kesme tahtaları ise iyi temizlenmezse bakterilerin çoğu yüzeyde birikir. Özellikle bıçak izlerinden dolayı aradaki boşluklara yerleşen bakteriler bulaşık makinesinde yıkansa bile yine de tam olarak temizlenemiyor. Haftada en az 1 kere kesme tahtasını hafif su serperek 5 dakika mikro dalga fırınında ısıtırsanız büyük oranda bir hijyen sağlayacaksınızdır.

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