Yaşı 40 olan birinin kalp yaşı 80 olabiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, “40 yaşında hatta daha genç insanlar neden kalp krizi geçirir ve önemli bir kısmı da hayata veda eder? Çünkü takvim yaşımızla kalp damar yaşımız aynı değil” dedi. Temiz, kalp damarlarını yaşlandıran süreç hakkında bilgi verdi

Damar yaşı ile takvim yaşının farklılık gösterebileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, "40 yaşında, hatta daha genç insanlar neden kalp krizi geçirir ve önemli kısmı da maalesef kriz nedeniyle genç yaşta hayata veda eder? Aslında bunun cevabı basit; çünkü takvim yaşımızla kalp damar yaşımız aynı değil. 40 yaşında olan birinin damar yaşı 80 olabilmektedir" dedi. Damarların iç yüzeyinin 'Endotel' adı verilen zarla kaplı olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, "Tüm endotel yüzey alanımız bir futbol sahasından büyüktür. Endotelin birçok görevi vardır. Kanın akışkanlığından, pıhtılaşmanın engellenmesine ve faydalı besinlerin hücrelere iletilmesi, zararlıların hücrelerden alınıp vücuttan atılmasına kadar birçok önemli görevi bulunmaktadır. Damar yaşlanması, endotel işlevinin bozulması ile başlar.



UYKU APNESİNE DİKKAT!



Endotel işlevi bozuldukça damarların tıkanmasına yol açan kolesterolün damar duvarına geçmesine yol açmaktadır. Zamanla damar duvarında biriken kolesterol adeta bir sivilce gibi damarın içine doğru büyümekte ve damarı tıkamaktadır. Bu damar içine doğru büyüyen plaklar bazen sivilce patlaması gibi patlamakta ve pıhtılaşmanın aktive olmasıyla damarın ani olarak tam tıkanmasına yol açarak kalp krizine sebep olmaktadır" dedi. Temiz, "Damar yaşlanmasını etkileyen birçok sebep vardır. Sigara, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, şişmanlık ve uyku apnesi sayılabilir" şeklinde konuştu.



'TAHILLI EKMEK YEMEYE ALIŞMALIYIZ'



Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, sadece dengeli beslenme ve sigaraya hiç başlamama ile kalp krizlerinin ve buna bağlı ölümlerin en az yarısının önlenebileceğini söyledi. Temiz, "Özellikle üç beyazdan uzak durmalıyız. Her gün beyaz ekmek yemek yerine kepekli ve tam tahıllı ekmek alışkanlığı kazanmalıyız. Tahıllı ekmek hem daha fazla tok tutar hem kan şekerini düşürür" dedi.