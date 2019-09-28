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Başkan teselliyi sevgilide buldu

Başkan teselliyi sevgilide buldu
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Geçtiğimiz günlerde istifa kararı alan Başkanı ’a yeniden aday olması için baskı var. Gelişmelerden bunalan Orman ise sevgilisi Tuğba Coşkun’la baş başa yemeğe çıktı

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde istifa kararı alması, spor camiasının en çok konuştuğu konulardan oldu. Yönetim kurulunun bazı üyeleri ve taraftarlar, başkanı bu kararından vazgeçirip yeniden aday olması konusunda yoğun baskı yapıyorlar. Tüm bu yaşananlardan bunalan Fikret Orman ise, teselliyi sevgilisi Tuğba Coşkun'da buldu.

BİRLİKTE POZ VERMEDİLER

Önceki akşam Revma Balık'ta sevgilisi Tuğba Coşkun ile baş başa akşam yemeği yiyen Fikret Orman, keyifsizdi. Uzun süre mekanda birlikte oturan ikiliye daha sonra Şeyda Coşkun ve eşi Uğursay Yegin de katıldı. Orman, çıkışta sevgilisi ile poz vermedi. Çift, daha sonra aynı arabayla evlerinin yolunu tuttu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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