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Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti

Çukurova’da beklenen buluşma gerçekleşti
Giriş Tarihi: 28.9.2019

ATV'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi '', tüm dengelerin değiştiği 2'nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı.

ATV'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm dengelerin değiştiği 2'nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağıldı! Züleyha'nın, onu ölümden kurtarmak için kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, Züleyha ile buluşmayı başardı!

YARIM KALDI...

Yılmaz, her şeyi öğrendiğini söyler ve Züleyha yaşadıklarını anlatmaya uğraşırken, büyük kavuşma heyecanları yarım kaldı! Gece yarısı buluşan Yılmaz ve Züleyha, bir araba sesiyle irkildiler ve ansızın Demir karşılarına dikildi. 'Bir Zamanlar Çukuroava' her Perşembe atv'de!

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