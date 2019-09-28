Mevsim geçişlerinde limon ve nar tüketin

Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuyan havanın bağışıklığın düşmesine neden olabildiği ifade edilirken, Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, hangi gıdaların tüketilmesi gerektiğini açıkladı

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, sonbahar aylarında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.



ANTİOKSİDAN ÖZELLİK



Korkut, "C vitamini en güçlü antioksidan vitaminlerden biridir. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için; yeşilbiber, kırmızı kapya biber, maydanoz, greyfurt, limon ve nar tüketerek, C vitamini alımını artırmalıyız. Çinko, magnezyum ve selenyum metabolizmanın sağlıklı olması için gerekli önemli minerallerdendir. Mevsim geçişlerinde eksikliği olabilecek bu mineralleri yerine koymak için, kavrulmamış yağlı tohumlardan; ceviz, badem, fındık abartmadan, yeteri kadar tüketilmelidir" şeklinde konuştu.



ÖDEM İÇİN BOL SU



Sonbaharda hava sıcaklığının düşmesi ile susuzluk hissinin azalabileceğini ifade eden Korkut, "Susuzluk hissi oluşmasa dahi su içmemize özen göstermeliyiz. Yeterli su içip içmediğimizi anlamanın en iyi yolu idrar renginizi kontrol etmektir. Eğer idrar rengi açık ise yeterli su içiyoruz demektir. Yeterli su alımı ile halsizlikler azalır, baş ağrıları oluşmaz ve kendimizi enerjik hissederiz. Ayrıca mevsim geçişlerinde vücutta oluşabilecek dolaşım problemlerinden kaynaklı ödemden kurtulmanın yolu bol bol su içmektir" dedi.



KAHVALTI ŞART



Güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmak için sıkı bir kahvaltı yapılması gerektiğinin altını çizen Korkut, şöyle devam etti: Kahvaltıda, yumurta, mevsim yeşillikleri, zeytin ve yağlı tohumlara yer vermeliyiz. Gün sonuna doğru kalori içeriği azalan öğünlerle beslenme alışkanlığı kazanmalıyız. Akşam yemeklerinizi hafif bir öğünle geçirmek, bel çevresi yağlarını azaltır. Öğlen proteinli bir öğün, akşam ise hafif bir sebze yemeği tüketilebilir.



LİFLİ GIDALAR KABIZLIK SORUNUNU ÇÖZÜYOR



Sindirim sistemi sağlığı için lifli gıda tüketimine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, "Lif, besinlerin içinde bulunan, sindiremediğimiz bir kısımdır. Lif, barsak hareketlerini hızlandırır ve mevsim geçişlerinde yaşanan kabızlık sorununu çözer. Günlük lif ihtiyacı yaklaşık olarak 25-35 gramdır. Sebzeler, az şekerli meyveler, kuru baklagiller iyi bir lif kaynağıdır. Bunun dışında mevsiminde yetişen kök sebzelerin posa kaynağı daha fazladır. Lifli gıdalardan zengin beslenerek, günlük lif ihtiyacımızı karşılamalıyız" şeklinde konuştu.