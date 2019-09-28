Mürdüm eriği böbrekleri temizliyor

Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Kan yapıcı özelliği vardır. İyi bir antioksidandır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır, kabızlığı önler.

Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Kan yapıcı özelliği vardır. İyi bir antioksidandır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır, kabızlığı önler.