Paylaştığı poza tepki yağdı

Instagram’da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı’nın depremle ilgili paylaşım yapmayıp mini kırmızı elbiseli pozunu yayınlaması takipçilerini kızdırdı.

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Ardından 107 tane de artçı sarsıntı yaşandı. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken, Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Fransa'da tatil yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İstanbullu diken üstündeyken mini kırmızı elbiseli pozunu paylaştı. Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi de takipçilerini kızdırdı.