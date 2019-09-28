  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Paylaştığı poza tepki yağdı

Paylaştığı poza tepki yağdı

Paylaştığı poza tepki yağdı
Giriş Tarihi: 28.9.2019

’da 3 milyon takipçisi olan ’nın depremle ilgili paylaşım yapmayıp mini kırmızı elbiseli pozunu yayınlaması takipçilerini kızdırdı.

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Ardından 107 tane de artçı sarsıntı yaşandı. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken, Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Fransa'da tatil yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İstanbullu diken üstündeyken mini kırmızı elbiseli pozunu paylaştı. Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi de takipçilerini kızdırdı.

Deprem sonrası ünlüler panik anlarını paylaştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paylaştığı poza tepki yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN