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Yalaka !

Yalaka Tarkan!
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Şarkıcı , Harbiye konserine Başkanı ve Başkanı ’i davet eden ’a dikkat çeken bir göndermede bulundu

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a, başarılı şarkıcı Yusuf Güney'den olay bir tepki geldi. Güney, Tarkan'ın iki başkana övgü dolu sözleri üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemiyle yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan'ın başkanlara sarf ettiği cümleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözleriyle birleştirdi. Yusuf Güney, videoyu "İnce bir mesajdır, anlayana" notu ile yayınladı.

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