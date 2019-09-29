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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi:

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi: Hercai
Giriş Tarihi: 29.9.2019

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'nin yeni sezonda yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,25 izlenme oranı ve % 21,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezonda yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,25 izlenme oranı ve % 21,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti. Önceki akşam 14'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de Reyyan, Miran'a bir şans daha verdi.

DÜNYA KONUŞTU

Hercaı'nin 14. Bölüm etiketi #senbenimsin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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