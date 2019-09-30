Beren Saat sosyal medyada paylaşılan, Fransız DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğraf için "Evet, o fotoğraftaki benim" dedi. Popçu Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar olduğu konuşulan oyuncu Beren Saat, bir süredir DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde.

BEREN Saat sosyal medyada paylaşılan, Fransız DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğraf için "Evet, o fotoğraftaki benim" dedi. Popçu Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar olduğu konuşulan oyuncu Beren Saat, bir süredir DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde. Beren Saat önceki akşam aralarında Esra Dermancıoğlu'nun da bulunduğu arkadaş grubu ile İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi.

YASAK AŞK MI YAŞIYOR?

KEYFİ yerinde olan Saat'e sosyal medyada paylaşılan, Fransız DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğraf soruldu. Ünlü oyuncu, "Evet, o fotoğraftaki benim. İyi akşamlar" diye yanıt verdi. Saat'in bu yanıtı Doğulu ile boşanacağı ve DJ Maga ile aşk yaşadığı iddialarını kuvvetlendirdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI