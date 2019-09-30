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Lunaparkta Tilki var!

Lunaparkta Tilki var!
Giriş Tarihi: 30.9.2019

’nin eğlence merkezi , ’yi konuk etti. Üniversite eğitimi için Amerika’ya gideceğini söyleyen genç şarkıcı, “Bu benim son konserim” dedi...

Ege Bölgesi'nin 45 yıllık eğlence merkezi İzmir Lunapark, önceki akşam Aleyna Tilki konserine ev sahipliği yaptı. İzmir Fuarı içerisinde faaliyet gösteren tesis, konuklarını gün boyu oyuncaklarla ağırlarken akşam saatlerinde de genç popçunun konseriyle coşturdu. Üniversite eğitimi için Amerika'ya gidecek olan güzel şarkıcı, okul öncesi son konserini İzmir'de vermiş oldu. İzmir Lunapark'ta ilk kez dinleyici karşısına çıkan Aleyna, "Burası tam bana göre bir yermiş, aslında bana en uygun alanda sahneye çıkmışım" dedi.

'PSİKOLOG OLACAĞIM'
İleride farklı bir meslek düşündüğünü, bu yüzden de eğitim için Amerika'yı tercih ettiğini belirten genç şarkıcı, "O kadar kariyerim var, maddi durumum da iyi ama ben yine de okuyacağım. Psikolog olmak istiyorum. Bu yüzden okul önemli" açıklamasını yaptı. Açık renkli eşofman ve tişörtle sahneye çıkan Aleyna, yaklaşık bir saat hem şarkı söyledi hem de bol bol dans etti.

ERCAN AKGÜN

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