Dünyanın en faydalı besini: Badem!

ilim insanları dünyanın en yararlı ve en besleyici besini olarak 'Badem'i seçti. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara vardı

Bilim insanları dünyanın en yararlı ve en besleyici besini olarak 'Badem'i seçti. Bir avuç badem 163 kalori ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar var. 3.4 gramında Omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunuyor. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağı. Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunuyor, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlı. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara vardı