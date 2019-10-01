Kuru dut şifa kaynağı

Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.

Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Çin tıbbında yüzyıllar boyu kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır ve yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamaların haklı olabileceğini göstermiştir. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.