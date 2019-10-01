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Kuru şifa kaynağı

Kuru dut şifa kaynağı
Giriş Tarihi: 1.10.2019

bakımından zengin olan kuru , kansere karşı iyi bir koruyucudur. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.

Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Çin tıbbında yüzyıllar boyu kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır ve yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamaların haklı olabileceğini göstermiştir. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.

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