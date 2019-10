Meme kanserine karşı 8 etkili önlem

Ülkemizde her 8 kadından birinin karşı karşıya kaldığı meme kanseri erkeklerin de kapısını çalıyor. Her yüz meme kanserinden biri erkeklerde görülüyor. Prof. Dr. Cihan Uras, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında önemli bilgiler verdi

Ülkemizde her 8 kadından birinin karşı karşıya kaldığı meme kanseri, erkeklerin de kapısını çalıyor. Her yüz meme kanserinden biri erkeklerde görülüyor. Erkeklerde sayı az görünse de, hastalık daha agresif seyrediyor. Bu nedenle hem kadınların hem de erkeklerin meme kanserine karşı bazı önlemleri almaları şart! Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Acıbadem Üniversitesi Meme Araştırma Enstitüsü Başkanı ve Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, "Erken tanı tedavi başarısını yüzde 85'lere çıkarıyor.



GENLER DE ÇOK ÖNEMLİ



Bununla birlikte bazı önlemlerle meme kanserinden korunmak mümkün. Ancak tüm önlemler alınsa bile, gerek genetik faktörler, gerekse henüz bilmediğimiz birçok genler nedeniyle yine de meme kanseriyle karşılaşabiliyoruz. O nedenle mutlaka doktor kontrolleri ve tarama testleri ihmal edilmemeli" diyor. Prof. Dr. Cihan Uras, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, meme kanserine karşı 8 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



ULTRASON VE MAMOGRAFİYİ İHMAL ETMEYİN



Her yıl bir kez düzenli olarak hekim muayenesine mutlaka gidin. 30 yaşından itibaren meme ultrasonu ve 40 yaşından sonra da düzenli şekilde yılda bir kez mamografi yaptırın. Mamografi, hastalığın teşhisinde kullanılan 'Altın standart'. Gerekli durumlarda meme MR'ı gibi daha ileri inceleme yöntemleri de uygulanıyor.



HORMON İLAÇLARINI DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANIN



Menopoz döneminde uzun süre hormon tedavisi görmek meme kanseri riskini artırırken, risk artışı hormon kullanımını bıraktıktan 5 yıl sonra kullanmayan kadınların seviyesine hemen hemen iniyor. Doğum kontrol ilaçları da 10 yıl kullanıldığında riski artırırken, ilacı bıraktıktan sonra risk geriliyor.



AŞIRI KİLODAN KAÇININ



Meme kanseri oluşumunda etkili olan östrojen hormonu üretiminin yağ dokusu arttıkça arttığı biliniyor. Yağ dokusunun kaybı ile meme kanseri riski de azalıyor.



DENGELİ, AZ YAĞLI BESLENİN



Araştırmalara göre dengeli, az yağlı bir diyet, günlük yeterli düzeyde sebze-meyve-tahıl tüketen kadınların meme kanserine yakalanma oranları diğer kadınlara oranla düşük bulunmuştur. Akdeniz tipi beslenme önem kazanmaktadır



STRESİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN



Meme kanseri ve stres arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışmada stres ve kanser arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor. Strese düzenli maruz kalmanın bağışıklık sisteminde olumsuz değişikliklere yol açtığı; stresi yönetebilmenin ise kanser riskini azaltıcı faydası olduğu belirtiliyor.



DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN



Düzenli egzersiz sağlıklı olmanın önemli bir parçası olduğu gibi, kilo kontrolü sağlayıp vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek meme kanseri riskini de azaltabiliyor. Amerikan Kanser Derneği günde 30 dakika yürüyüşün meme kanseri riskini azaltmakta çok etkili olduğunu bildiriyor.

SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN



Sigara ve alkol kullanımı riski artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Günde bir buçuk kadeh veya daha çok alkol tüketimi meme kanseri riskini alkol kullanmayan kadınlara göre iki kat artırıyor.



HER AY KENDİNİZİ ELLE MUAYENE EDİN



Hastalığın erken teşhisinde en önemli unsur; her ay kendi kendinizi elle muayene etmeniz. 18 yaşını geçmiş her kadın kendi kendine meme muayenesine başlamalı. Böylece memelerde yumru, şişlik, büyüme gibi kanser belirtisi olabilecek bulguları fark edebilirsiniz.