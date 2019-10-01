Sadece 3 malzemeyle daha parlak bir cilt

Cilt temizlemenin en önemli noktalarından biri olan toniği, evinizde hazırlamaya ne dersiniz? Daha aydınlık, daha doğal parlayan ve daha temiz bir cilde sahip olmak isteyenler için vereceğimiz tonik tarifini evinizde hızlıca hazırlayabilirsiniz. İşte doğal tonik tarifi...

Cilt temizlemenin en önemli noktalarından biri olan toniği, evinizde hazırlamaya ne dersiniz? Daha aydınlık, daha doğal parlayan ve daha temiz bir cilde sahip olmak isteyenler için vereceğimiz tonik tarifini evinizde hızlıca hazırlayabilirsiniz. İşte doğal tonik tarifi...



MALZEMELER:



1 bardak su (Gül suyu da tercih edebilirsiniz )1 kaşık elma şırası sirkesi (Organik olanını kullanın veya evde kendiniz yapın )1 kaç damla çay ağacı yağı (İsteğe bağlı)



NASIL HAZIRLANIR?



Suyla elma şırası sirkesini bir kapta karıştırın. Çay ağacı yağını da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kullanmadan önce mutlaka iyice çalkalayın. Sabah ve akşam yüzünüzü yıkadıktan sonra bir pamuk topu yardımı ile yüzünüze sürün. İlk başlarda ciltte hafif yanma ve acı hissi verebilir, sonradan rahatlayacaktır.