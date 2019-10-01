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Sinema salonu kapattı

Sinema salonu kapattı
Giriş Tarihi: 1.10.2019

Bülent​ Ersoy, yeni vizyona giren 'Annem' filmini rahatça izleyebilmek için 'un içindeki sinema salonunu kapattı. 50 yıl sonra ilk kez sinemaya geldiğini söyleyen ’a, gözyaşlarını silmek için peçete yetişmedi.

Bülent Ersoy, yeni vizyona giren 'Annem' filmini rahatça izleyebilmek için Acarkent Coliseum'un içindeki sinema salonunu kapattı. Filmi izledikten sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Ersoy, gözyaşları içerisinde soruları yanıtladı. Gazetecilerin, "Peçetelerden de anladığımız üzere gözyaşları adeta sel olmuş. Ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Bülent Ersoy, şu cevabı verdi:

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne olmak lazım bu duyguları yaşamak için. Ama ben anne olmadığım halde o duyguları hissettim. Filmde o annenin her şeye rağmen evladına gösterdiği sonsuz sevgisi, şefkati beni çok ağlattı. Ben 50 senedir sinemaya gitmiyorum. 50 sene sonra 'Annem' filmini izlemeye geldim.

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