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Tenis kortunda leoparlı Hülya!

Tenis kortunda leoparlı Hülya!
Giriş Tarihi: 1.10.2019

20 yıldır düzenlenen Cup Tenis Turnuvası'nın ayağına katılan Hülya Avşar, turnuvanın son gününde gösteri maçı yaptı. Hülya Avşar, gösteri maçına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı.

20 yıldır düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'nın Bursa ayağına katılan Hülya Avşar, turnuvanın son gününde gösteri maçı yaptı. Avşar, turnuvaya sponsor olan firmalara plaket yerine yanan ormanlar için, TEMA Vakfı'na yapılan fidan bağışlarının sertifikasını verdi. Hülya Avşar, gösteri maçına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı. Maçı izlemeye gelen tenisçi çocukların tenis toplarını imzalamayı da ihmal etmedi.

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