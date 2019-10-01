Turkuvaz Medya kıbrıs’a damga vurdu

Kıbrıs​ Merit Royal Hotel'de yedincisi düzenlenen Moonlife Dergisi Ödülleri töreni medya, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Turkuvaz Medya'nın damga vurduğu gecede; Sabah gazetesinin Günaydın eki 'En İyi Magazin Eki Ödülü'nü aldı.

Kıbrıs Merit Royal Hotel'de yedincisi düzenlenen Moonlife Dergisi Ödülleri töreni medya, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Turkuvaz Medya'nın damga vurduğu gecede; Sabah gazetesinin Günaydın eki 'En İyi Magazin Eki Ödülü'nü aldı. Ayrıca atv'de büyük ilgiyle izlenen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, Bülent Polat ve Kerem Alışık ile yine atv'nin çok sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de oynayan Öykü Gürman da ödüle layık görüldü. En İyi TV Kanalı olarak ise atv seçildi.