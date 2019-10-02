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Sağlıklı hayatın anahtarı anne sütü

Sağlıklı hayatın anahtarı anne sütü
Giriş Tarihi: 2.10.2019

'nden Beslenme ve , anne sütünün eşsiz ve gıda sektöründe üretilmesi mümkün olmayan bir besin olduğuna dikkat çekti.

Medical Park İzmir Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, anne sütünün eşsiz ve gıda sektöründe üretilmesi mümkün olmayan bir besin olduğuna dikkat çekti. Korkut, "Anne sütünün doğal bir vitamin dengesi vardır. A, B, C ve E vitaminlerini içerir. Bu vitaminler bebekte iltihabi olayların gelişimini de engeller. Bebek, ilk 6 ay sadece anne sütü almalıdır. Anne sütünün, yetişkinlikte oluşabilecek birçok hastalıktan da koruduğu kanıtlanmıştır" dedi.

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