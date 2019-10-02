Sonbahar yorgunluğunu su içerek atın

Sonbaharda vücut direncinin artırılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Direncin artması ile birlikte savunma mekanizması güçlenecek, yorgunluk ve halsizlik kaybolacaktır. Bunun için besinlerden önce, su tüketimi gelir” dedi

Kışa hazırlık dönemi olan sonbahar mevsimi, yorgunluk ve halsizlik gibi kronik rahatsızlıkların sıklıkla yaşandığı bir mevsim. Sağlıklı beslenmenin bu tür rahatsızlıklara karşı en önemli savunma silahı olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sıcaklık azalsa da su tüketiminin azaltılamayacağını söyledi. Uzel, "Su, gün boyu bizi zinde tutabilecek, en ekonomik besin araçlarından bir tanesi. Yorgunluk yaşanması durumu oluşursa bu durumun sebepleri arasında susuzluk sayılabilir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir fiziksel aktivite yapılmasa dahi terleme yolu ile vücut su kaybeder. Bu yüzden su tüketimini sıcaklıklar azalsa bile ihmal edilmemelidir" dedi.



E VİTAMİNİ DESTEĞİ



Doç. Dr. Uzel, beslenme önerilerini de şöyle sıraladı:



- Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmakta. Soğuk algınlığında vücut direncini artırmakta ve A vitamininin okside olmasını engellemekte. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar E vitamini içeriği bakımından zengin yiyeceklerdir.



- Bağışıklığı güçlendiren besinlere örnek olarak brokoli, somon- sardalye gibi yağlı balıklar, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızıbiber, ıspanak, domates ve yoğurt sayılabilir. Bu besinlerden bir kısmı antioksidan içeriği ile bir kısmı ise protein ve vitamin yönünden zenginliği ile vücuda direnç kazandırır.



- B vitamini içeren yiyeceklere de beslenme düzeninde yer vermek gerekmektedir. Tam tahıllı ekmek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyeceklerdir."



YOĞURT MUCİZESİ



Halsizliği gidermek için protein ve karbonhidrat tüketiminin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Uzel, "Tabii ki karbonhidrat içeren gıdalar kilo alımına neden olmadan dengeli alınmalı. Nişastalı gıdalar, kepekli tahıllar, sebze ve meyveler temel karbonhidrat kaynaklarıdır" dedi. Uzel, kolesterolü yüksek kişilerin derisiz tavuk eti, fasulye, nohut gibi protein içeren yiyecekleri tüketebileceğini söyledi. Uzel ayrıca, yoğurdun probiyotik bakteri ve yüksek protein içeriği ile kronik yorgunluğu azalttığına dikkat çekti.