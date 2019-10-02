Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle hakkında üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle hakkında üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek, Metris Cezaevi'ne gönderildi. Gazetecilere açıklama yapan İpek, "Seren hanıma şiddet uyguladığım için burada değilim. Konuşma yasağını çıkardılar ve arkasından sürekli iddialarda, iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim böyle bir pozisyonu. Efendi efendi bitsin gitsin isterdim" dedi.



"ELINI TUTTUM BURALARDA"



İpek, "Bağırmamı çağırmamı çekmişler de FETÖ'cü gibi, kalkıp fiziki bir şekilde vurmamı mı çekmemişler. Ben artık bundan kurtulmak istiyorum. Herkese Allah vicdan rahatlığı versin. Ben onun elini tuttum buralarda, aklıma geliyor şimdi, gerçekten çok üzücü bir durum. Bariyerleri kırarak, ellerini tutarak, ben onu götürdüm teslim ettim. O beni bu şekilde hapse soktu" diye konuştu.