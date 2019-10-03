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: Anne karnından sonsuza kadar el ele

Anıl Altan: Anne karnından sonsuza kadar el ele
Giriş Tarihi: 3.10.2019

Oyuncu çift ile 'in ikiz kızları Alin ve Lina, geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmişti. Altan, 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı

Oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil'in ikiz kızları Alin ve Lina, geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmişti. Altan, 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı: Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe şahit oldum. Anne karnından sonsuza kadar el ele, omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım.

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