Ceviz suyunun 9 mucizevi faydası

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek çok faydalı. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Üstelik faydaları da saymakla bitmiyor...

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek çok faydalı. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Üstelik faydaları da saymakla bitmiyor...



- CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN

Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.



- SİNDİRİM DESTEĞİ

Ceviz suyu, sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.



- TIRNAK VE SAÇ BAKIMI YAPAR

Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır

Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir.



- HORMONLAR İÇİN FAYDALIDIR

Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.



- HAYAT KALİTENİZİ ARTIRIR

Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.



- ADET DÖNEMİ SANCILARINA İYİ GELİR

Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.



- YENİ ANNELER İÇİN...

Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer.



- UYKUYA FAYDALI

Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.