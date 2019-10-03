Cilt çatlaklarına doğal tedavi

Cilt çatlakları en çok bacak, kalça ve göğüslerde meydana geliyor. Bu çatlakları yok etmenin ve önlemenin iki doğal yolu var. Bunlardan biri patates, diğeri ise yonca yaprağı!

Cilt çatlakları, hemen her kadının bazen de erkeklerin yaşadığı bir cilt sorunu. Hızlı kilo alıp verme, hamilelikte vücudun esnekliğini kaybetmesi, cildin fazla susuz kalması ve genetik faktörler cilt çatlaklarının en temel sebepleri arasında yer alıyor. Çatlaklar en çok bacak, kalça ve göğüslerde meydana geliyor. Bu çatlakları yok etmenin ve önlemenin iki doğal yolu var. Bunlardan biri patates, diğeri ise yonca yaprağı!



PATATES



Patates suyu çok fazla vitamin ve minerallerle yüklü olduğu için cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.



KULLANIMI:



Orta boy bir patatesi kalın dilimlerle kesin. Bir patates dilimi ile çatlağın olduğu bölgeyi ovalayarak masaj yapın. Çatlakların derinliğine ve izlerine göre bu işlemi 3-15 dakika uzatın. Ilık su ile yıkayın. Bu uygulamayı haftada 2-3 kez tekrar edin.



YONCA



Yonca bitkisinin her bir yaprağı cilt için gerekli olan 8 temel aminoasidi barındırır. Ayrıca protein ve vitamin bakımından da oldukça zengindir.



KULLANIMI:



Yonca yaprağını birkaç damla papatya yağı ile karıştırın. Çatlak oluşan bölgeye 2-3 dakika masaj yaparak sürün. Birkaç hafta boyunca bunu günlük olarak tekrarlayın.