Demet Akalın’dan Alişan’a: Eskiden daha cimriydin

Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili, kırgınlıklarını geride bırakmıştı. Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın-Okan Kurt çiftini akşam yemeğine çıkardı.

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan'ın 6 yıllık küslüğü, televizyondaki bir canlı yayında son bulmuştu.



'MASRAFTAN KAÇMADIM'



Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili, kırgınlıklarını geride bırakmıştı. Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın-Okan Kurt çiftini akşam yemeğine çıkardı. Masaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, fotoğrafın altına, "Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun" mesajını yazdı. Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın, "Oy kanka be eskiden daha cimriydin, valla yenge iyi geldi. Yaşasın 'Buse'li hayat!" dedi.