İzmir Devlet Senfoni’den muhteşem açılış

İzmır Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2019-2020 sezonunu Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle açacak.

İzmır Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2019-2020 sezonunu Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle açacak. Yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek açılış konserinde, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası", Modest Musorgski'nin "Bir Sergiden Tablolar" ve Frederic Chopin'in " Konçerto No.1" eserleri seslendirilecek.