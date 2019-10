Balık tüketirken 5 kritik kurala dikkat!

Uzmanlar, adeta şifa deposu olan balığı haftada 2 porsiyon (300 gr) tüketmeyi ihmal etmememizi öneriyor. Ancak seçerken, pişirirken ve tüketirken yaptığımız bazı hatalar var ki balığın besin değerini düşürüyor, daha da kötüsü sağlığımızı tehdit edebiliyor!

Uskumru, sardalya, istavrit, palamut, lüfer, kefal, hamsi ve daha niceleri... Eylül ayında sezonun açılmasıyla beraber tezgahlarda çokça görmeye başladığımız, ancak tüketim olarak yetersiz kalan bir besin: Balık. Protein içeriği yüksek A, D, K ve B grubu (B1, B2, B3, B6, B12) vitaminlerinden zengin; omega-3, iyot, selenyum, fosfor, çinko ve magnezyumun da iyi birer kaynağı.



BAĞIŞIKLIK KORUYUCU



Yapılan bilimsel çalışmalar, içerdiği çok sayıda vitamin ve mineraller sayesinde düzenli balık tüketiminin; hafıza, göz ve kemik sağlığımızı güçlendirdiğini; koroner kalp hastalıkları riskini ve total kolesterolü düşürdüğünü; kolon, meme, rektum kanserlerine karşı koruyucu olduğunu; içeriğindeki omega- 3 ve omega-6 yağ asitlerinin beyin ile sinir sistemini güçlendirerek bağışıklık sistemini koruduğunu gösteriyor. Amerikan Kalp Vakfı da, adeta şifa deposu olan balığı haftada 2 porsiyon (300 gr) tüketmeyi ihmal etmememizi öneriyor. Ancak seçerken, pişirirken ve tüketirken yaptığımız bazı hatalar var ki balığın besin değerini düşürüyor, sağlığımızı tehdit edebiliyor! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz balık tüketirken dikkat etmemiz gereken kuralları anlattı.



ÇITIR ÇITIR OLMASIN!



Çıtır çıtır balık daha lezzetli olabilir ancak proteinlerin yüksek ısıyla yapılarının bozulmaya uğraması sonucu balığın protein içeriği düşüyor. Balığı yağda kızarttığınızda ısıyla temasla beraber besin değeri azalıyor. 'Una bulayıp kızartma' gibi hatalı pişirme tekniğinden de kaçınmamız gerekiyor. Unun yüksek ısıyla teması sonucu ortaya çıkan heterosiklikamino asit, kanser gelişimine yol açıyor.



ASİTLİ İÇECEKLER TÜKETMEYİN



Vücuttaki yararlı etkilerini azalttıkları için balığın yanında gazoz, kola, meyve suyu ve meyve aromalı içecekler gibi asitli içecekler tüketmeyin. Tercih edeceğiniz taze limon sıkılmış maden suyu sindirim sistemini desteklemesinin yanı sıra sağladığı antioksidan ve minerallerle daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Balığınızın tazeliğinden eminseniz yanında ayran tüketebilirsiniz.



YEŞİL SALATAYLA C VİTAMİNİ TAKVİYESİ YAPIN



Balıkta en az bulunan C vitamini düzeyini artırmak için yanında bol limonlu yeşil salata tüketin. Yeşil salata C vitamini açığını kapatarak omega-3 emilimini artırıyor. İçeriğindeki yüksek posayla daha dengeli bir kan şekeri ve daha uzun süre tokluk sağlıyor.



LİMONLA OMEGA-3 KULLANIMINI ARTIRIN



Balığın üzerine limon sıkarak doğru mu yapıyoruz? Binöz, bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Balığın üzerine sıktığınız limonun içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar, omega-3 kullanımını artırıyor. Aynı zamanda balığın zehirleyici etkisi varsa vücuttaki toksik etkiyi de azaltıyor.



YANINDA SOĞAN OLSUN



Balığın vazgeçilmezlerinden biri olan soğan, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, soğanın ayrıca insülin salınımını artırıcı, dolayısıyla kan şekerini düşürücü özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yüksek kan şekeri seviyelerine sahip kişiler balığın yanında soğan tükettiklerinde daha dengeli bir kan şekeri elde edilebiliyor. Ancak gastrit ve reflü gibi sindirim sistemi hastalıkları olan kişilerin mide asidini uyarıcı etkisinden dolayı soğan tüketmemeleri daha uygun olacaktır" diyor.



BU ÖZELLİKLER ÇOK ÖNEMLİ



Bayatlamış balıktaki toksinlerin zehirlenmeye ve ölümlere neden olması taze balık seçimini daha önemli hale getiriyor. "Tezgahlarda su serpilerek parlaklığını koruyan balıkların yanıltıcı olabileceğini unutmayın" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz taze balığın özelliklerini şöyle anlatıyor:



- Gözleri parlak ve canlı, derisi parlak ve gergin olmalı.

- Solungaçları kırmızıpembe renkte olmalı.

- Parmağınızı gergin ete bastırıp çektiğinizde parmak iziniz kalmamalı.

- Başından tutup kaldırdığınızda kuyruğu dik durmalı,

- Bayatlamaya başladığında asit kokusu yayar, dolayısıyla kokusuz olmalı.