Kanser karşıtı ayva

Ayvanın etli kısmını oluşturan astrenjan bileşikler tanenler olarak bilinir. Mukoz membranı kanserlere, mukoza fıtığı ve inflamatuar (İltihaplı) bağırsak hastalığına karşı korurlar.

Ayvanın etli kısmını oluşturan astrenjan (Sindirim kanalı yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde mukozayı büzüştürmek amacıyla kullanılan maddeler) bileşikler tanenler olarak bilinir. Bu tanenler, kalın bağırsakta kansere neden olan kimyasalları bağlarlar. Mukoz membranı kanserlere, mukoza fıtığı ve inflamatuar (İltihaplı) bağırsak hastalığına karşı korurlar.