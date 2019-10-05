Demet Akalın, önceki gece eşi Okan Kurt ile gittiği mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü popçu, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan Hadise için kavga çıkaracak laflar etti

Pop müziğin iki ünlü ismi Demet Akalın'la Hadise arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Tartışma ilk olarak Hadise'nin Harbiye'de verdiği konserde "Mekanın sahibi benim" sözleriyle başlamıştı. Demet Akalın, Hadise'ye "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor" cevabını vermişti. Daha sonra Hadise, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştıktan sonra çektiği videoda "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?" demişti. Hadise'nin bu sözleri Demet Akalın'a bir gönderme olarak algılanmıştı.



'AY ÇOK YAZIK ONA'



Önceki akşam yanında eşi Okan Kurt olmak üzere İstanbul Etiler'de fanlarıyla buluşan Akalın, çıkışta zehir zemberek sözler söyledi. Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığı hatırlatılınca Akalın, "Hadise'yi bir uyarın ay yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da" şeklinde kavga çıkaracak laflar etti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI