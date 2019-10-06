‘Hercai’ yine zirvede!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezonda yayınlanan üçüncü bölümü, Tüm Kişiler'de % 7,91 izlenme oranı ve % 20,21 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezonda yayınlanan üçüncü bölümü, Tüm Kişiler'de % 7,91 izlenme oranı ve % 20,21 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti.



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Hercai'nin 15. Bölüm etiketi #benseniçoksevdim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. 'Bu aşkı intikama dahil edeceğim' diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın aşkına engel olabilecek mi? 'Hercai', her Cuma atv'de!