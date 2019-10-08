“Anne sütü en doğal aşı”

1-7 Ekim Dünya Emzirme haftası kapsamında, anne sütü ve emzirmenin önemi üzerine farkındalık eğitimi düzenlendi. Anne sütünün en doğal aşı olduğu vurgulanan eğitimde “Ne kadar çok emzirme o kadar süt” dendi

Dünyada 120 ülkede ve ülkemizde kutlanmakta olan 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla İzmir Özel Can Hastanesi, anne sütü ile beslenmenin önemine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr.Özlem Çakmak Yılmaz, yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Gülşah Karakaşlı, kıdemli uzman hemşire Nazire Arat ve Can Hastanesi'nde doğum yapan Münevver Burgucu'nun katıldığı canlı yayında, emzirme deneyimleri paylaşıldı.



GÖZ TEMASI KURULMALI



İki çocuk annesi, Dr. Özlem Çakmak Yılmaz, emzirme ile hem anne, hem de hekim olarak iki tarafı da çok iyi deneyimleyen biri olarak, emzirmenin en doğal aşı olduğunu hatırlattı. Emzirmenin hem annenin hem de bebeğin sadece sağlığını korumadığını aynı zamanda anne bebek arasında güvenli bağlanmanın da oluşmasını sağladığına dikkat çekti. Dr.Yılmaz,"Anneler emzirirken sessiz, sakin bir ortama geçerek, mutlaka bebekleriyle göz teması kurmalı. Güvenli bağlanmanın oluştuğu bu özel anda, cep telefonu gibi elektronik cihazları da kendisinden uzakta bulundurmalı" diye konuştu.



"BEBEĞİMİN MENDİLİNİ KOKLAYARAK SÜT SAĞDIM"



Su adlı bebeği prematüre dünyaya getiren ve bebeği 118 gün yenidoğan yoğun bakımda tedavi gören anne Münevver Burgucu da yaşadığı zorlu deneyime rağmen anne sütünü bebeğine sağarak da olsa ulaştırdığını anlattı. Burgucu; "Aylar süren bekleyiş sürecinde, bebeğime dokunmadan, sadece kokusunu duyabilmek için mendilini koklayarak, sütümü sağmaya çalıştım. Bebek dostu bir hastanede bulunmanın tüm avantajını yaşadım. Su, bugün yaşıyorsa büyük ve özverili bir ekibin çabası sayesindedir" dedi.



HER ANNENİN SÜTÜ BEBEĞİNE ÖZEL



Her annenin kendi bebeğine özel ve uygun olarak ürettiği anne sütünün, yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin kaynağını sağladığını hatırlatan Uzman hemşire Nazire Arat ise, annenin bebeğin beslenmesinive gelişimini takip etmesi, uygun ve doğru emzirme teknikleri ile anne sütünün her zaman ve her koşulda sağlanabileceğini belirtti.