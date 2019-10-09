Apoletli Hadise

Arkadaşının doğum gününe geldiğini belirten Hadise'nin kıyafeti oldukça ilgi çekiciydi. Üniformaya benzeyen mavi bir tulum giyen Hadise'nin neşesi de oldukça yerindeydi.

Popçu Hadise bir arkadaşının doğum gününden çıkarken basın mensupları ile sohbet etti. Program çıkışında doğum gününe geldiğini belirten Hadise'nin kıyafeti oldukça ilgi çekiciydi. Üniformaya benzeyen mavi bir tulum giyen Hadise'nin neşesi de oldukça yerindeydi.