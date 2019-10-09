Operasyona katılan askere hakaret etti

Yeşim Salkım terörle mücadeleye ‘savaş’ dedi. Yetinmedi, sınırda görev yapan astsubayı oturduğu yerden yorum yapmakla suçladı. Cevabını ise fotoğraflarla aldı

Türkiye, sınırlarında güvenli bölge oluşturmaya çalışırken Yeşim Salkım Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tuttu. Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim" şeklinde bir yorum paylaştı. Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii" ifadelerini yazdı.



'SEN UYURKEN BEN ORADAYDIM'



Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim" yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim" cevabı geldi.



'HÜMANİSTLİĞİNİZ BATSIN!'



Bu sözlere kızarak, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" yazan Salkım, kendisine cevap veren takipyi engelledi. Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğrafı başka kullanıcılar, büyük tepki çeken Salkım'a göndererek cevap verdi. Asker olduğu öğrenilen kişi, "Bana klavye delikanlısı deyip engelledi hanımefendi bir fotoğraf bırakıyorum buraya belki utanır o yüz varsa tabi... Suriye'de yaşayan çocuklar bunlar... Her gün başlarına bombalar yağan... Hümanistliğiniz batsın!