Varislerden lazerle kurtulun

Bacakta ağrı, şişlik, kramp, görsel sorunlar gibi birçok belirtiyle kendini gösteren varis tedavisinde lazer, yaygın olarak kullanılıyor. Lazer tedavisinde uzun dönemde yüzde 95 gibi bir başarı oranı yakalanıyor

Toplumda erkek ve kadınların yüzde 25'ini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olan varisler, toplardamar içerisinde yer alan kapakçıkların kanı geri kaçırmasından, diğer bir ifadeyle venöz yetmezlikten kaynaklanıyor. Venöz yetmezliğin en önemli nedenlerini ise genetik yatkınlık, uzun süre ayakta durmayı gerektiren yaşam tarzı, fazla kilo ve doğum oluşturuyor. Venöz yetmezlik ve varislere bağlı olarak görsel problemler, bacakta ağrı, şişlik, kramp, ayak tabanlarında yanma, huzursuz bacak, ayak bileğinde şişlik, sertlik ve renkte koyulaşma veya ülser gelişebildiğini belirten Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, ayrıca akciğer embolisinin en önemli nedenini oluşturan toplardamar tıkanıklığının da varislerin ve venöz yetmezliğin komplikasyonu olarak ortaya çıkabildiğinin altını çiziyor.



ÖNCE KAYNAĞI BULUNMALI



Venöz yetmezlik tedavi edilmedikçe çeşitli yöntemlerle varislerin ortadan kaldırılmasının çözüm olmayacağını ve problemin artarak nüks edeceğine dikkat çeken Gölbaşı, bu nedenle öncelikle doppler ultrason ile varise neden olan kaçağın saptanarak tedavi edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Günümüzde cerrahiye alternatif yöntemler bulunduğunu anlatan Gölbaşı, varis tedavisinde yaygın olarak kullanılan lazere ilişkin önemli bilgiler veriyor. Prof. Dr. Gölbaşı, "Lazer tedavisiyle amaç cildi kesmeksizin hastalıklı damarın yok edilmesi, bacaktaki toplardamar akımının düzelmesini, varisli damarların ve toplardamar yetmezliğine bağlı bacakta oluşan venöz hipertansiyonun kaybolmasını dolayısıyla da ağrı ve huzursuzluk hissinin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Lazer tedavisinin cerrahi tedaviye göre avantajlarını şöyle sıralayabiliriz: Daha az invaziv ve kısa süreli bir işlemdir. Genel veya spinal anestezi gerektirmez. İşlem sonrası hemen mobilizasyon ve günlük hayata erken dönüş sağlanır. Daha az ağrı ve komplikasyon görülür. Maliyeti daha azdır. Sonuçları en az cerrahi kadar etkilidir" dedi.



NASIL KORUNALIM?



HAREKETSİZ KALMAYIN: Uzun süre aralıksız hareketsiz ayakta durmayın veya oturmayın. Ancak mesleki olarak uzun süre ayakta kalmanız gerekiyorsa koruyucu basınçlı çorap giyin.



YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYMEYİN: Yüksek topuklu ayakkabılar baldır kası yerine kalça kaslarının kullanımına neden olduğu için dolaşım zorlaşır ve varis gelişimine zemin sağlar.



AŞIRI DAR GİYSİLER GİYMEYİN: Aşırı dar giysiler kan dolaşımını bozarak varis oluşumunu artırır.



UZUN SÜRELİ GÜNEŞLENMEYİN: Uzun süreli güneşlenme ve sıcak uygulaması damar genişlemesine neden olur



AYAKLARINIZI YUKARI KALDIRIN: Mümkünse günde en az 3-4 defa olmak üzere, 5-10 dakika sure ile ayaklarınızı kalbinizin seviyesine kaldırarak dinlendirin.



FAZLA KİLOLARDAN KAÇININ: Vücut ağırlığının artması, kanın bacaklardan kalbe doğru hareketini güçleştirir. Dolaşımın aksaması sonucunda varis gelişir.



BAHARATLARDAN KAÇININ.



SOĞUK SU MASAJI YAPIN.



DÜZENLİ AYAK VE BACAK JİMNASTİĞİ YAPIN.