İlk kez tiyatroda birlikte rol alacaklar

Ekranların sevilen isimleri Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca tiyatro oyunu için bir araya geldi. Yeşilçay ve Kaynarca ilk kez aynı projede yer alacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi

Ekranların sevilen isimleri Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca tiyatro oyunu için bir araya geldi. İlk kez aynı projede yer alacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren oyuncular, proje hakkında net bir bilgi veremediklerini, birçok şeyin henüz belli olmadığını söylediler. Aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, evlilik teklifi aldığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la düğün tarihini soran muhabirlere "Kışı sevmiyorum düğünümüz yazın olacak" yanıtını verdi.