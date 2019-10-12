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‘Konserimin geliri aslan parçalarına gidecek’

‘Konserimin geliri aslan parçalarına gidecek’
Giriş Tarihi: 12.10.2019

’na, ünlü şarkıcı ’dan anlamlı destek geldi. Akalın, bugün vereceği Bostancı konserinin tüm gelirini ’na bağışlayacağını duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzlerce teröristi etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağmaya devam ediyor. Askerlere olan desteğini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Yarın ki (bugün) Bostancı konserimizin tüm geliri aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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