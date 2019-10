Mandalina her dilimde 7 mucize sunuyor

Kışın geldiğinin belki de en lezzetli kanıtı olan mandalina, sofralarımızın baş köşesinde olmayı hak ediyor. Televizyon karşısında çoğu kez atıştırmalık gibi tüketilen bu meyve, sağlığa önemli faydalar sağlıyor

Sonbaharın, kendine has aromasıyla öne çıkan meyvelerinden mandalina tezgahlarda yerini almaya başladı. Turunçgillerin önemli bir üyesi olan bu lezzetli meyvenin soğuk algınlığı riskini azalttığı biliniyor. Ancak mandalinanın toplumda az bilinmekle birlikte birçok faydası daha var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, mandalinanın az bilinen 7 önemli faydasını anlatırken, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR



Stres ve kötü beslenme gibi etmenler, kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve birçok hastalığa kolayca yakalanmasına zemin hazırlayabiliyor. Mandalina, anti-inflamatuar A ve C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalık riskini düşürüyor.



KANSERE KARŞI KORUYUCU



Mandalina, hücresel hasar sürecini baskılayarak birçok kanser türünden korunmaya katkı sağlıyor. Mandalinanın içerdiği fito-kimyasallar vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Anti-kanserojen bileşikler normal hücrelerin kanserleşmesini ve tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı oluyor



KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR



Mandalina oldukça düşük glisemik indekse sahip. 2 küçük boy mandalina (100 gr) yaklaşık 53 kalori ve 2,1 gram posa içeriyor. Bu özelliği ile 1 porsiyon mandalina kan şekerini aniden yükseltmiyor, içinde bulunan meyve şekeri kana yavaş yavaş karışıyor.



KALP SAĞLIĞINA DESTEK



Mandalinada bulunan flavanoidler kalp sağlığını desteklerler. Çalışmalar, antioksidandan zengin turunçgil tüketimin kötü kolesterol- LDL'yi ve trigliseridi düşürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda vitamin C, kalp hastalığı riskini azaltma ile ilişkili.



TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR



Mandalinanın yüksek potasyum ve düşük sodyum içermesi onu anti-hipertansif yapar. Hipertansiyon, yüksek sodyum yani tuz alımıyla ilişkilidir. Potasyum, sodyum ile tersinir çalışır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.



GÖZLERİN YAKIN DOSTU



Göz sağlığını korumak ve iyi bir görüş için karotenoid içeren besinlerin tüketimi oldukça önemli. Mandalina karotenoid ve A vitamini içeriği sayesinde sarı nokta hastalığından korunmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda glokomdan korunmaya katkı sağlıyor.



CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR



Vücudumuz yaşla birlikte serbest radikaller üretiyor. Bu doğal bir süreç ancak çevresel faktörlerin de etkisi ile aşırı artınca en büyük organımız cildimizi de olumsuz etkiliyor. Mandalina, serbest radikallerin cilt üzerindeki hasarını azaltmaya yardımcı oluyor