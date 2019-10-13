Aşk adamı Cumali

Cumali karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Necip Memili, sevgilisi ile el ele objektiflere takıldı. İstinyepark'taki Markalar Sokağı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilere "Saygılar, kolay gelsin" diyen başarılı oyuncu arıcına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
Cumali karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Necip Memili, sevgilisi ile el ele objektiflere takıldı. İstinyepark'taki Markalar Sokağı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilere "Saygılar, kolay gelsin" diyen başarılı oyuncu arıcına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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