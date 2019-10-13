  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Aşk adamı Cumali

Aşk adamı Cumali

Aşk adamı Cumali
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Cumali karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu , sevgilisi ile el ele objektiflere takıldı. İstinyepark'taki Markalar Sokağı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilere "Saygılar, kolay gelsin" diyen başarılı oyuncu arıcına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Cumali karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Necip Memili, sevgilisi ile el ele objektiflere takıldı. İstinyepark'taki Markalar Sokağı'nda kendisini görüntüleyen gazetecilere "Saygılar, kolay gelsin" diyen başarılı oyuncu arıcına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşk adamı Cumali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN