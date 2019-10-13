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Falcao 3 saatte 5 kilo et yedi

Falcao 3 saatte 5 kilo et yedi
Giriş Tarihi: 13.10.2019

'ın dünyaca ünlü futbolcusu önceki akşam eşi 'la Etiler Nusr-Et'deydi. Yaklaşık üç saat kaldığı mekanda kalan Kolombiyalı futbolcu dana antrikot, şaşlık ve lokum olmak üzere toplam 5 kilo et yedi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Radamel Falcao önceki akşam eşi Lorelei Taron'la Etiler Nusr-Et'deydi. Yaklaşık üç saat kaldığı mekanda dana antrikot, şaşlık ve lokum olmak üzere toplam 5 kilo et yiyen Kolombiyalı futbolcu ve eşi, çay ve Türk baklavasıyla yemeklerini sonlandırdılar. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını "Teşekkür ederim, konuşmak istemiyorum" şeklinde geçiştiren Falcao mekandan ayrıldı.

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