Son yılların popüler sporu pilatese kadınlar kadar, erkekler de ilgi gösteriyor. Metabolizmanın yavaşladığı kış aylarını kilo almadan atlamanın ve formumuzu korumanın en iyi yolu haftada en az 2 gün pilates yapmak

Arabamızı bile otoparka koyarken güvenli olmasını tercih ediyoruz. Konu sağlık olunca kendinizi teslim edeceğiniz kişiyi iyi seçin ve eğitimlerini sorun. Bu sözleri sahibi pilatesin önemine değinen yaşam koçu ve kişisel antrenör Altay Tekin. Kış aylarında genellikle daha az hareket ettiğimiz, genel olarak kalorili yiyecekler tükettiğimiz aylar olduğuna dikkat çeken Tekin, "Pilatesin hem fiziksel, hem zihinsel birçok faydası var, bunları saymakla bitiremeyiz. Pilatesle her mevsim fit kalın" dedi. Tekin, metabolizmanın yavaşladığı kış aylarını kilo almadan atlamanın ve formumuzu korumanın yollarını Yeni Asır okurları için arkadaşımız Nida Aladağ'a anlattı.



SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?

İzmir'in Alsancak semtinde doğdum. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunuyum. 2006 yılında hayatımın dönüm noktası olan pilates ile tanıştım. Pilates eğitimlerimi hem uluslararası okullarda, hem de bağlı olduğumuz Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun eğitimlerini alarak tamamladım. 10 yıl önce eğitimini vermeye başladığım pilatesin, insanlar üstündeki, fiziki ve mental değişimleri gözlemlediğimde pilatese olan tutkum bir kat daha arttı.





YENİ BAŞLAYANLARA NE ÖNERİRSİNİZ?

Önceliğiniz ücret değil, sağlıklı ve kaliteli hizmet almak olmalıdır. Gerçekçi ve ulaşabileceğiniz hedefler koyun. Başlangıçta kimse yıllardır bu işi yapanlar kadar fit olmayacaktır ama istikrarlı olmak başarının en büyük anahtarıdır. Haftada en az 2 ve 4 gün arasında pilates yapın.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Öncelikle stüdyomuza gelen kişiye beklentilerini sorup, egzersiz hakkında detaylı bilgi vermekle işe başlıyoruz. Cihazları tanıtıp, kişilerin gelişimlerinde onları nasıl kullanacağımız ve egzersizin önemli detayları hakkında bilgilendiriyoruz. Daha sonra kişi üye olmaya karar verdiğinde çeşitli analiz ve ölçümler alıyoruz. Diyetisyenimizin vücut kitle endeksi ölçümlerini yapması ve kişiyi bilgilendirmesi süreciyle devam ediyoruz. Yapacağımız demo ders kişinin seviyesine göre özel ya da grup dersini belirliyor, egzersiz programını oluşturuyoruz. Bunların hepsini her gelen misafirimize ücretsiz olarak uyguluyor ve her ay kontrollerini düzenli olarak yapıyoruz. Kişi böylece bize geldiği süreçte kendi gelişimini net bir şekilde takip edebiliyor.



EGZERSİZLER KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Bu fiziksel aktivite genel sağlığın korunması ve devamlılığında en önemli unsurdur. Egzersizi bir uzman eşliğinde yapmanız amacınıza ulaşmanızda size zaman kazandıracaktır. Ancak 'Zamanım yok evden çıkamıyorum, bir şeyler de yapmak istiyorum' diyorsanız çok dikkatli olup riskli hareketlerden kaçınıp sizi rahatlatacak, güçlendirecek ama çok zorlamadan kontrolünüzü kaybetmeyeceğiniz hareketler ile egzersiz yapmanız gerekmektedir. Haftada 2-4 gün 20-30 dakika düzenli egzersiz şart. Yürüyüş, hafif ritmli dans, yüzme gibi kardiyo niteliği taşıyan egzersizler yapmanız gerekmektedir. Ancak daha sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olmak için kas direnç sisteminizi güçlendirmeniz ve direnç egzersizleri yapmanız da gerekmektedir. Bunların başında çağımızın en güzel egzersizi diye tabir edeceğim 'pilates' gelir. Genel olarak egzersiz, bireysel farklılıklar da göz önünde bulundurulmak kaydıyla, 4-6 hafta içerisinde etkisini gösterir. Evde yapabileceğiniz 5 hareket vermek istiyorum" diye konuştu.



PSİKOLOJİK OLARAK NE GİBİ FAYDALARI VAR?

REFORMER Pilatesin hem fiziksel, hem zihinsel birçok faydası vardır. Bunları saymakla bitiremeyiz öne çıkan birkaç faydasından şöyle bahsedebiliriz: "Özgüveninizi arttırır, nefes düzeninizi dengeler ve daha kaliteli nefes almanızı sağlar. Omurgayı hizalar ve postürü düzeltir. Esnekliği ve kan dolaşımını arttırır, metabolizmanızı hızlandırır, core kaslarınızı güçlendirir.



SANDALYE TUTARAK SQUAT

Bacak ve bel bölgenizin en sevdiği muhteşem hareket squat. Bir de destek alarak evde ve ofisde doğru şekilde yaparsanız güçlü bel ve bacak kaslarınız olacaktır.



HAREKETİN YAPILIŞI: Göğsünüzü ve başınızı dik tutun kollarınız önde sandalyenin üst tarafından tutarak, belinizi düz tutarak, kalçanızı geriye verip dizlerinizi bükün. Bacaklarınızı üst kısmı yerle paralel olana kadar çömelin. Başınız ve bel kemiğiniz, kalçanız ve yerle 45 derecelik bir açı oluşturulmalıdır. Dikkat edin dizlerinizin ayak parmak ucunu aşmasından, başınızı öne doğru uzatıp bel dikliğinizi kaybetmekten kaçının. 15-20 tekrar 3 set yapmanız yeterli olacaktır.





SANDALYEDE OTURURKEN DİZLERİ KARNINA ÇEKME HAREKETİ

Otururken 'Rectus abdominal' yani karın kaslarınızı çalıştırabilmenin en iyi yollarından biridir. Dikkat edilmesi gerekir çünkü bel kaslarınıza yük vermekten kaçınmanız hareketi tam anlamıyla odaklanarak yapmanız gerekmektedir. Güçlü karın kaslarına kavuşmak için ideal bir egzersizdir. Sandalye ye oturun dik durun ve sandalyenin ucuna doğru önce omurganızı dikleştirerek hizalanmayı gerçekleştirin ve daha sonra kollarınızı sandalyenin yanlarında tutarak bacaklarınızı karnınıza doğru çekin ve tekrar indirin. Bacaklarınızın üst kısmını karnınıza doğru kaldırırken, dizlerinizin bükülmesine (bacaklarınızın alt kısmının dikey pozisyonda kalması), yukarıya doğru kaldırırken bacaklarınızın bitişik olmasına dikkat edin. Omurganızı dik tutmaya ve belinizi zorlamamaya dikkat edin. 15-20 tekrar 3 set şeklinde yapabilirsiniz.



SANDALYEDE ARKA KOL ve GÖGÜS ÇALIŞMASI

Evde veya ofiste arka kollarınızı güçlendirmek ve sarkan halk dilinde tabir ettiğimiz, 'tuzluk'larınızı yok edebilmek ön omuz ve göğüs kaslarınızı çalıştırmak için her ortama uygun muhteşem bir egzersiz.



HAREKETİN YAPILIŞI: Gövde dik duracak pozisyonda, bir sandalye kenarından tutun. Ellerinizi kalçanızın iki yanında olacak şekilde yerleştirdikten sonra öne bir adım alıp dizlerinizi bükerek durun. Ellerinizin sandalye kollarında durmalı, kalçanız ve gövdeniz 90 derecelik bir açı oluşturmalıdır. 10 12 tekrar 2 3 set şeklinde yapabilirisiniz. Dikkat etmeniz gereken, sırtı kamburlaştırmayıp dik tutmak, yukarı itme hareketini bacaklarınızla değil kollarınızla yapıp, omuzlarınızı yukarı kaldırmaktan kaçının.



SANDALYEDEN DESTEK ALARAK YANA BACAK AÇMA

İç bacak dış bacak için olmazsa olmazlarımızdan size yarar sağlayacak en iyi hareketlerden biridir.



HAREKETİN YAPILIŞI: Sandalyeyi ellerinize tutacak şekilde omuz genişliğinde bacaklarınızı açınız. Ayağınız yana ve yukarı doğru bir kavis çizerek bedeninizden düz olarak uzaklaşmalıdır. Kalçanızı yukarı iterek kaldırın ve ayağınızın dış kenar yükü tek başına kaldırmadan, kalça hareketine öncülük etsin. Dikkat edin dizinizi fazla bükmekten, omurganızı aşağıya doğru eğmekten, kalçanızı döndürmekten kaçının. 20- 25 tekrar 3 set yapılabilir.



TEK BACAK ÇEKEREK YAN KARIN ÇALIŞTIRMA

Sandalyeye oturun dik durun ve sandalyenin ucuna doğru önce omurganızı dikleştirerek hizalanmayı gerçekleştirin ve daha sonra kollarınızı başınızın arkasına kaldırın burada başınızı ellerinizle çekere değil, ellerinizle başınıza destek olmak için kullanın. Karın kaslarınızı aktifleştirin ve bir bacağınızı göğsüne doğru kaldırırken çapraz dirseğinize doğru dizinizi kaldırmaya çalışın. 15- 20 tekrar 3 set şeklinde her iki taraf içinde yapabilirsiniz.

NİDA ALADAĞ