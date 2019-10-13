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Selin’in alışveriş keyfi

Selin’in alışveriş keyfi
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Son olarak Mehmed bir cihan fatihi dizisinde rol alan ancak dizinin kısa sürede yayından kalkması ile boşta kalan ve sonrasında başka bir proje de yer almayan güzel oyuncu önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı

Son olarak Mehmed bir cihan fatihi dizisinde rol alan ancak dizinin kısa sürede yayından kalkması ile boşta kalan ve sonrasında başka bir proje de yer almayan güzel oyuncu Selin Demiratar önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, hem kendi için hem de yakın dostları için alışveriş yaptı.

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