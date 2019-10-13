Son olarak Mehmed bir cihan fatihi dizisinde rol alan ancak dizinin kısa sürede yayından kalkması ile boşta kalan ve sonrasında başka bir proje de yer almayan güzel oyuncu Selin Demiratar önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı
Son olarak Mehmed bir cihan fatihi dizisinde rol alan ancak dizinin kısa sürede yayından kalkması ile boşta kalan ve sonrasında başka bir proje de yer almayan güzel oyuncu Selin Demiratar önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, hem kendi için hem de yakın dostları için alışveriş yaptı.
Selin’in alışveriş keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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