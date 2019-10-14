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Minik Asya bağışı bekliyor

Minik Asya kök hücre bağışı bekliyor
Giriş Tarihi: 14.10.2019

'de 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' () tanısı konulan 5 yaşındaki , 1,5 yıldır yaşama tutunmak için nakli olmayı bekliyor. Asya, "Ben de arkadaşlarım gibi okula gitmek, servise binmek istiyorum" diyor.

İZMİR'DE 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konulan 5 yaşındaki Asya Soylu, 1,5 yıldır yaşama tutunmak için kök hücre nakli olmayı bekliyor. Asya, "Ben de arkadaşlarım gibi okula gitmek, servise binmek istiyorum" diyor.

BİRİLERİ YAPAR DEMEYİN
SOSYAL medyada birçok kişi de, Asya için 'Kök hücre bağışçısı ol, hayat kurtar' diyerek, çektiği videoları yayınlıyor. Anne İlknur Soylu, "Kök hücre bağışçısı olun. Korkmayın, ertelemeyin. 'Nasılsa birileri yapar' demeyin. Bu ameliyat değil, organ nakli değil. Damarınızdaki kan ile bir insanın hayatını kurtarmak elinizde" dedi. Bağışçı olmak için Kızılay'a gidip 3 tüp kan vermenin yeterli olduğunu dile getiren Soylu, "Ama en önemlisi olur da bir gün bir hastayla eşleşirseniz, asla vazgeçmeyin. Şu an 2 bine yakın çocuk kök hücre nakli bekliyor ve her gün dua ediyor" diye konuştu.

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