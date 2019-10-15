Alkollü araç kullanan şarkıcı Seda Sayan’ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ünlü şarkıcının durumu “yakalandım” diye nitelendirmesi herkesi şaşırttı
Ekranların sevilen yüzü Seda Sayan her gün evlere konuk oluyor. Dürüstlüğü ve açık sözlülüğü ile sevilen Sayan bu kez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü şarkıcı alkollü araba kullanırken yakalandı. Olay önceki gece İstanbul Zincirlikuyu civarında gerçekleşti. Polis çevirmesine takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aştığı tespit edilen Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
'SENEDE 2-3 KEZ KULLANIYORUM'
Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2-3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşırttı.
Seda’nın ehliyetine el kondu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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