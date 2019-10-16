Ağız yaraları romatizma habercisi

Eklemlerde ağrı ve şişlik olarak ortaya çıkan romatizmal hastalıklar, birçok kişinin kabusu. Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, hastalığın belirtilerine dikkati çekerken ağız yaralarına vurgu yaptı

Eklemlerde ağrı ve şişlik olarak ortaya çıkan romatizmal hastalıklar, birçok kişinin kabusu. Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, hastalığın belirtilerine dikkati çekerken ağız yaralarına vurgu yaptı. Şimşek, "Yaygın eklem ağrıları olan birinde aft (ağrılı ağız yaraları), çok önemli bir bulgudur. Sık tekrarlayan, uzun sürede iyileşen ağız yaraları, Türkiye'de sık görülen Behçet hastalığı ve diğer romatizmal hastalıkların bulgusu olabilir.



Ağız ve göz kuruluğu da bizim için değerli bulgulardır. Güneş alerjisini, burun içinde yara olup olmadığını, uzun süredir devam eden ishal olup olmadığını da sorgularız. Gözün sık sık kızarması, iltihaplanması da ayrıca önemli bir belirtidir. Bunlar eklem ağrısıyla birlikte varsa romatizma olabilir ve ayrıca incelenmelidir" dedi.

HABER MERKEZİ